CONFÉRENCE / Si les paysages m’étaient contés Jeudi 15 février 2024, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

La vie et la Terre sont bel et bien dynamiques. Les milieux bougent en permanence, de l’histoire géologique et paléontologique du vivant, jusqu’aux interactions des humains avec les autres espèces animales et végétales. La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre.

Par Nicolas Charles, docteur en géosciences et géologue au Service géologique national (BRGM), il parcourt le monde selon ses domaines d’expertise (ressources minérales, cartographie géologique, patrimoine géologique). Habitué de la médiation scientifique, il est aussi l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le patrimoine géologique français.

Écoutez cette petite voix qui vous décrit ce paysage… Vous regardez, mais ne voyez plus la même chose. Découvrez la composante géologique des « paysages » et offrez-vous ainsi une nouvelle lecture de nos environnements. Comment se sont formés ces paysages comme ces montagnes ? Quels processus géologiques ont dessiné la surface de la Terre telle que nous la connaissons aujourd’hui ? L’histoire de la Terre est très ancienne et toujours bien active pour écrire les chapitres suivants…

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

