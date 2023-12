Conférence « Mardis de la Science » : Les ressources minérales dans la transition énergétique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 13 février 2024 19:00, Orléans.

Conférence « Mardis de la Science » : Les ressources minérales dans la transition énergétique Mardi 13 février 2024, 20h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit

Les nouvelles technologies de la transition énergétique ne pourront pas se développer sans ressources minérales stratégiques. La disponibilité de ces matières est donc un enjeu majeur pour les prochaines années, soulevant non seulement des enjeux économiques mais aussi des questions d’éthique et de souveraineté. Ces matières existent-elles ? où sont-elles ? Sait-on les produire et les transformer ? Comment optimiser leur usage ? Autant de points qui seront abordés lors de la conférence.

Intervenants :

Stéphane Bourg, directeur de l’Observatoire Français des Ressources Minérales pour les Filières Industrielles (BRGM/OFREMI)

Gaétan Lefebvre : ingénieur-géologue et chefs de projets au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T21:30:00+01:00

