CONFÉRENCE / Les mercredis curieux : Citius, altius, fortius Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 24 janvier 2024, Orléans.

CONFÉRENCE / Les mercredis curieux : Citius, altius, fortius Mercredi 24 janvier 2024, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:50:00+01:00

Fin : 2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:50:00+01:00

CONFÉRENCES / Les mercredis curieux : Citius, altius, fortius

Le MOBE propose un cycle court de conférences autour de l’exposition 315 000 dans le cadre de ses Mercredis curieux !

Citius, altius, fortius (« plus vite, plus haut, plus fort ») : Devise des JO… Et des insectes par Christophe Bouget, docteur en écologie et chercheur à l’INRAE Orléans.

Les prouesses physiques des insectes sont souvent surprenantes. De quoi ces petites bêtes sont-elles capables? à l’occasion de l’exposition 315 000, nous découvrirons ces minuscules colosses aux capacités biomécaniques ahurissantes.

Mercredi 24 janvier à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2310174860790400059 »}]

exposition musée