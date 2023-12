ATELIER JEUNE PUBLIC / Opérations p’tites bêtes (4-6 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Fin : 2024-03-27T16:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00 ATELIER JEUNE PUBLIC / Opérations p’tites bêtes (4-6 ans) Qu’est ce qui a 6 pattes, 2 paires ailes et 2 antennes ? Un insecte bien sûr ! Venez découvrir les secrets de ces animaux mal aimés en compagnie des médiateurs du MOBE. Mercredis 17 et 31 janvier à 16h

Mercredis 14 et 28 février à 16h

Mercredis 14 et 28 février à 16h

Mercredis 13 et 27 mars à 16h Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (les adultes n'ont pas à réserver en avance – la réservation s'applique seulement aux enfants). Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

