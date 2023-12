ATELIER JEUNE PUBLIC / Yoganimal en famille Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

ATELIER JEUNE PUBLIC / Yoganimal en famille
17 janvier et 21 février 2024
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Orléans
Gratuit pour les enfants, à partir de 4 ans

Début : 2024-01-17T10:30:00+01:00 – 2024-01-17T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T10:30:00+01:00 – 2024-02-21T11:30:00+01:00 ATELIER JEUNE PUBLIC / Yoganimal en famille Après l’observation de quelques spécimens, explorez les postures associées à travers l’occupation de l’espace, le souffle et l’imagination pour ouvrir la conscience et l’estime de soi. Venez avec votre tapis, en tenue souple et confortable !

Avec Alba MARTIN-LATAIX Mercredi 17 janvier à 10h30

Avec Alba MARTIN-LATAIX
Mercredi 17 janvier à 10h30
Mercredi 21 février à 10h30
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust
45000 Orléans
02 38 54 61 05

