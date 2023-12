VISITE COMMENTÉE / 315000 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans VISITE COMMENTÉE / 315000 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 6 janvier 2024, Orléans. VISITE COMMENTÉE / 315000 6 janvier – 9 mars 2024, les samedis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T15:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00 VISITE COMMENTÉE / 315000 Découvrez la collection d’insectes du MOBE dans une présentation exceptionnelle. La plupart de ces spécimens n’ont jamais été exposés ! Samedis 6 et 20 janvier à 15h

Samedis 3 et 17 février à 15h

Samedis 2 et 9 mars à 15h Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

