ATELIER JEUNE PUBLIC / Sur la trace des animaux (4-6 ans)
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Orléans

Mercredi 3 janvier 2024, 16h00
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte, sans réservation préalable pour les adultes.

Début : 2024-01-03T16:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00

Trois doigts, des griffes et un sabot… Mais qui a laissé ces empreintes ? A vous de le découvrir… Cet atelier sensoriel donnera une autre dimension à vos prochaines balades nature, l'œil rivé au sol pour déceler le passage d'animaux ! A vivre en famille.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
02 38 54 61 05

