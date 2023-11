Des plantes invasives pour lutter contre les insectes invasifs ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Des plantes invasives pour lutter contre les insectes invasifs ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 12 décembre 2023, Orléans. Des plantes invasives pour lutter contre les insectes invasifs ? Mardi 12 décembre, 20h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) gratuit L’élimination des plantes invasives a un coût économique important et la pérennité des pesticides chimiques est remise en cause (effets sur les espèces non-cibles, résistance chez les nuisibles). Dans ce contexte, le projet ESSENTIEL vise à évaluer l’activité bio-pesticide d’extrait issus des résidus d’éradication de plantes invasives (Jussie et Rénouée du Japon) contre les arthropodes nuisibles. Les tests en laboratoire ont permis d’identifier des extraits ayant une bonne efficacité sur le puceron du pois. Cet insecte s’attaque à beaucoup de plantes cultivées de la famille des fabacées (légumineuses) comme le pois, le haricot ou la luzerne.

L’objectif étant aussi d’assurer l’innocuité pour les pollinisateurs, des tests sont en cours pour évaluer leurs effets sur l’abeille. En parallèle, les extraits les plus prometteurs sont testés en conditions réelles de culture. Les extraits sélectionnés pourraient s’intégrer par la suite dans des stratégies de lutte biologique respectueuses de l’environnement. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Plantes invasives Jussie @A.DUTARTRE-IRSTEA

