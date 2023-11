ATELIERS ADULTES / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIERS ADULTES / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. ATELIERS ADULTES / La fresque du climat Samedi 9 décembre, 10h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) ATELIERS ADULTES / La fresque du climat par l’association « La Fresque du Climat » Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de percevoir l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Samedi 9 décembre de 10h à 13h Réservation uniquement sur : www.fresqueduclimat.org/inscription-atelier/grand-public/ Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « http://www.fresqueduclimat.org/inscription-atelier/grand-public/ »}] [{« link »: « http://www.fresqueduclimat.org/inscription-atelier/grand-public/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00 fresque climat Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans latitude longitude 47.907978;1.909131

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/