Atelier La Fresque du Climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier La Fresque du Climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. Atelier La Fresque du Climat Samedi 9 décembre, 10h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit, sur inscription CAP Climat Orléans, en partenariat avec Loiret Nature Environnement, vous propose cet atelier La Fresque du Climat à Orléans Sud. De quoi s’agit-il ? Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Pour quel public ? Pas besoin de connaissances spécifiques : l’atelier est conçu pour tous les publics à partir de 15 ans environ. Pour un public plus jeune (à partir de 9-10 ans), nous contacter. Où et quand ? Au MOBE (Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans

Le samedi 9 décembre à 10h. Comment participer ? L’inscription préalable est requise via ce lien :

https://association.climatefresk.org/training_sessions/0902bfd0-7018-414a-a9d1-7c970082a961/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 L’atelier est gratuit et nos animateurs sont bénévoles. Cependant, un don est recommandé pour couvrir les frais de matériel et de fonctionnement de l’association CAP Climat Orléans. Vous pouvez donner sur notre plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/0902bfd0-7018-414a-a9d1-7c970082a961/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}] [{« link »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/0902bfd0-7018-414a-a9d1-7c970082a961/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00 climat environnement Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans latitude longitude 47.907978;1.909131

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/