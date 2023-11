Projection du film « Taming the garden » – Mardi 5 décembre – 20h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Projection du film « Taming the garden » – Mardi 5 décembre – 20h00 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans, 5 décembre 2023, Orléans.

Entrée libre et gratuite Suisse, Allemagne, Géorgie, Pays-Bas ◊ 2021 ◊ 92 minutes ◊ Couleur

Un homme puissant , et anonyme, cultive un étrange passe-temps. Il achète des arbres centenaires, dont certains ont la hauteur d'un immeuble de 15 étages, à des communautés vivant sur la côte géorgienne, puis les déracine pour en faire une collection dans son jardin privé. Pour transplanter des arbres d'une telle dimension, le paysage qui les entoure est bouleversé ; les personnes qui vivent autour sont forcées de s'adapter à ces perturbations. Salomé Jashi crée une œuvre d'observation, dont les plans choisis se mesurent à la taille de leur contenu visuel. Les images métaphoriques et pourtant d'un réalisme saisissant montrent clairement les effets durables et cruels du déracinement, aussi bien sur les arbres que sur les personnes.

