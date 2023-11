ATELIER / Observation et expérience sur les sols (à partir de 8 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

ATELIER / Observation et expérience sur les sols (à partir de 8 ans)
Dimanche 3 décembre, 10h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Orléans

Aux sciences citoyens ! Savoir reconnaître les composants d'un sol, mesurer le carbone qu'il contient, observer les organismes qu'il héberge… des projets de sciences participatives proposent à tous d'aider les chercheurs mieux connaitre les sols.

Sur inscription sur : https://www.afes.fr/nos-missions/ animer/jms/journee-mondiale-des-sols-2023/

6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

