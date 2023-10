CONFÉRENCE / Conférence gesticontée et musicale : Sols majeurs Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans CONFÉRENCE / Conférence gesticontée et musicale : Sols majeurs Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 2 décembre 2023, Orléans. CONFÉRENCE / Conférence gesticontée et musicale : Sols majeurs Samedi 2 décembre, 20h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Sans réservation CONFÉRENCE / Conférence gesticontée et musicale : Sols majeurs Ce moment unique vous est proposé pendant les journées mondiales des sols. Un spectacle mariant avec adresse musique, contes et fond scientifique sur les sols, c’est la prouesse que réalise ce collectif où les compétences se complètent !

Création de l’oeuvre « Les Saisons » de Claude-Henry Joubert sur des textes de Philippe Pujas. Avec Claudy Jolivet, pédologue et conteur, Catherine Ferro, flûtiste, Ensemble Vocal Variation, direction Patrick Marié. Dans le cadre de la 10ème édition des journées mondiales du sol en Région Centre-Val de Loire. Samedi 2 décembre à 20h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 2 décembre à 20h30 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans 02 38 54 61 05

