Conférence gesticontée « En Sols Majeurs » et parcours musical Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Conférence gesticontée « En Sols Majeurs » et parcours musical Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 2 décembre 2023, Orléans. Conférence gesticontée « En Sols Majeurs » et parcours musical Samedi 2 décembre, 20h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit « En Sols Majeurs »: Conférence gesticontée et musicale « En Sols Majeurs », une conférence gesticontée qui combine la science et la musique de manière originale. Cet évènement présentera « Saisons », une œuvre de Claude-Henry Joubert sur des textes de Philippe Pujas, avec Catherine Ferro à la flûte et l’Ensemble Vocal Variation sous la direction de Patrick Marié. L’aspect novateur de cet événement est son format gesticonté, une idée de Claudy Jolivet, pédologue et conteur, qui utilisera la technique du conte pour donner une nouvelle dimension à cette conférence, rendant le contenu scientifique plus accessible à tous. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:45:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:45:00+01:00 Musique classique Jeanne Ensemble vocal Variation Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans latitude longitude 47.907978;1.909131

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/