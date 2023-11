EXPOSITION / Sols fertiles, vies secrètes Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans EXPOSITION / Sols fertiles, vies secrètes Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 1 décembre 2023, Orléans. EXPOSITION / Sols fertiles, vies secrètes 1 – 3 décembre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) EXPOSITION / Sols fertiles, vies secrètes Le sol abrite la vie ! Avec cette exposition, pénétrez dans le sol et découvrez le foisonnement du vivant du sol, des plus petits aux plus grands organismes.

Du 1er au 3 décembre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T12:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-01T12:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

