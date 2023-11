ÉVÈNEMENT / 10e édition des journées mondiales du sol en région Centre-Val de Loire : les sols dans le cycle de l’eau Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 1 décembre 2023, Orléans.

ÉVÈNEMENT / 10e édition des journées mondiales du sol en région Centre-Val de Loire : les sols dans le cycle de l’eau

Les sols sont présents dans notre quotidien, sous nos pieds, mais nous les regardons peu ! Les journées mondiales du sol sont l’occasion d’un coup de projecteur sur ce qui se passe sous nos pieds. En particulier cette année, un focus sera fait sur les liens entre le fonctionnement du sol et les ressources en eau, sujet majeur en particulier dans les contextes de réchauffement climatique. Par l’Association Française pour l’Etude du Sol (AFES) avec de nombreux partenaires dont l’INRAE et le MOBE.

Du 1er au 3 décembre

Fresques du sol

Climat, ressource en eau, biodiversité, qui réunit tous ces enjeux ? Le sol ! Les sols sont essentiels pour de nombreux enjeux environnementaux. Grâce à cette fresque, vous comprendrez toutes les fonctions écologiques de ces précieux alliés !

Réservation sur : https://www.afes.fr/nos-missions/ animer/jms/journee-mondiale-des-sols-2023/

Par l’Association française des sols

Samedi 2 décembre et dimanche 3 décembre

Exposition « Sols Fertiles Vies Secrètes »

Le sol abrite la vie ! Avec cette exposition, pénétrez dans le sol et découvrez le foisonnement du vivant du sol, des plus petits aux plus grands organismes.

Du 1er au 3 décembre

Raconte-moi une histoire

Chaque mois, découvrez un objet insolite, puis rencontrez un spécialiste du sujet pour en découvrir les réponses ! À l’occasion des Journées Mondiales du Sol, l’objet sera proposé et présenté par l’INRAE.

Du 1er au 31 décembre

Intervention le 2 et 16 décembre à 15h et 16h

Conférence gesticontée et musicale Sols majeurs

Ce moment unique vous est proposé pendant les journées mondiales des sols. Un spectacle mariant avec adresse musique, contes et fond scientifique sur les sols, c’est la prouesse que réalise ce collectif où les compétences se complètent ! Création de l’oeuvre « Les Saisons » de Claude-Henry Joubert sur des textes de Philippe Pujas. Avec Claudy Jolivet, pédologue et conteur, Catherine Ferro, flûtiste, Ensemble Vocal Variation, direction Patrick Marié

Samedi 2 décembre à 20h30

Ateliers d’observation et d’expériences sur les sols (à partir de 8 ans)

Aux sciences citoyens ! Savoir reconnaître les composants d’un sol, mesurer le carbone qu’il contient, observer les organismes qu’il héberge, … des projets de sciences participatives proposent à tous d’aider les chercheurs mieux connaitre les sols.

Sur inscription sur : https://www.afes.fr/nos-missions/ animer/jms/journee-mondiale-des-sols-2023/

Dimanche 3 décembre

Conférence de Marc André Selosse animée par Frederic Denhez

Vous n’avez pas encore la passion des sols ? Vous ressortirez avec un nouveau regard sur les sols. C’est tout un univers qui s’offre à nous pour un voyage surprenant ! Les sols sont essentiels pour de nombreux enjeux comme le climat ou les ressources en eau. Conférence animée par Frederic DENHEZ, écrivain et journaliste spécialisé dans l’environnement.

Dimanche 3 décembre 15h30

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« link »: « https://www.afes.fr/nos-missions/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T12:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

