Orléans Atelier La Fresque du Numérique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 25 novembre 2023, Orléans. Atelier La Fresque du Numérique Samedi 25 novembre, 10h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit, sur inscription Saviez-vous qu’un ordinateur de 2 kg nécessite de mobiliser 800 kg de matières premières pour sa fabrication ? Ou que le numérique émet plus de gaz à effet de serre que la flotte mondiale de camions ? De quoi s’agit-il ? La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif pour sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet. Pour quel public ? Pas besoin de connaissances spécifiques : l’atelier est conçu pour tous les publics à partir de 15 ans environ. Où et quand ? Au MOBE (Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans

Le samedi 25 novembre à 10h. Comment participer ? L’inscription préalable est requise via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/fresque-du-numerique L’atelier est gratuit et nos animateurs sont bénévoles. Cependant, un don est recommandé pour couvrir les frais de matériel et de fonctionnement de l’association CAP Climat Orléans. Vous pouvez donner sur notre plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/fresque-du-numerique »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/fresque-du-numerique »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

