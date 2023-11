EXPOSITION / 315000 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 25 novembre 2023, Orléans.

EXPOSITION / 315000 25 novembre 2023 – 10 mars 2024 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

EXPOSITION / 315000

Ils sont petits. Ils sont tous différents. Ils sont indispensables. Ils sont partout. Qui sont-ils ? Pourquoi ce chiffre gigantesque ? Il correspond au nombre d’insectes conservés au MOBE… Mais pourquoi conserver autant de spécimens ? Au premier regard, ils semblent tous identiques, autant de copies rangées les unes à côté des autres. En y regardant de plus près, c’est un univers d’individus uniques et tous différents qui s’offre à vous. Venez aiguiser votre regard et partez à la découverte de la collection d’insectes du MOBE dans une présentation exceptionnelle. La plupart de ces spécimens n’ont jamais été exposés !

Du 25 novembre 2023 au 10 mars 2024

Visite commentée – Exposition 315000

Samedi 25 novembre à 15h et 16h

Samedis 2 et 16 décembre à 15h et 16h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2024-03-10T10:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

exposition musée