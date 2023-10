Les immortels de Tasmanie Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 18 novembre 2023, Orléans.

Les immortels de Tasmanie Samedi 18 novembre, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes encore mal connues, sous le commandement de Nicolas Baudin.

Deux cents hommes, dont une quarantaine de scientifiques et plusieurs dessinateurs, s’embarquent sur deux navires pour un voyage risqué de plusieurs années.

Le but officiel est de développer les connaissances scientifiques et cartographiques de ce que l’on appelle alors la « Nouvelle Hollande » et la « Terre de Van Diemen », respectivement l’Australie et la Tasmanie.

Pour le botaniste Francis Hallé, parcourir à pied, plus de deux siècles plus tard, ces mêmes espaces, revient à se plonger avec la même passion scientifique et un talent graphique similaire, dans l’observation d’une nature fascinante et parfois même immortelle.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Accès direct par le 4-Tiers.

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://orleans.abm.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « abmorleans@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0705079572 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

Pierre-Marie Hubert