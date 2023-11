ÉVÈNEMENT / Les 11e rencontres botaniques du Centre-Val de Loire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

ÉVÈNEMENT / Les 11e rencontres botaniques du Centre-Val de Loire

Samedi 18 novembre, 09h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Cette journée est dédiée à la botanique et aux travaux récents portés par les acteurs régionaux : des experts issus d'institutions, d'associations, de laboratoires. Une grande variété de sujets botaniques sera abordée ! Par le MOBE au nom de Remuce et le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP).

Colloque Samedi 18 novembre 2023 de 9h à 17h

Les Immortels de Tasmanie
Film-documentaire de Pierre-Marie Hubert

« Les Immortels de Tasmanie » retrace le périple du botaniste Francis Hallé, parti sur les traces du commandant Nicolas Baudin qui a exploré de 1800 à 1803 les Terres Australes et l’Australie. Par l’Association Aventures du Bout du Monde.

Samedi 18 novembre à 19h (durée : 87min) Raconte-moi une histoire Chaque mois, découvrez un objet insolite, puis rencontrez un spécialiste du sujet pour en découvrir les réponses !

Du 1er au 30 novembre

