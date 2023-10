11e Rencontres botaniques en Centre-Val de Loire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orleans, 18 novembre 2023, Orleans.

11e Rencontres botaniques en Centre-Val de Loire
Samedi 18 novembre, 08h30
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Le Conservatoire Botanique National du Bassin parisien et le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) organisent les 11èmes Rencontres botaniques du Centre-Val de Loire.

Cet évènement sera l’occasion, pour les botanistes de la région et d’ailleurs ou simples curieux et amoureux de la nature, d’assister à des exposés sur la connaissance et la conservation de la flore, des mousses, des lichens et de la végétation naturelle de cette belle région. Ouvert à tous les botanistes de la région et d’ailleurs, ou tout simplement à tous les curieux et amoureux de la nature !

Places limitées, évènement sur inscription (en ligne) avant le 12 novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Conservatoire Botanique National du Bassin parisien