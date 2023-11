Forum pour une transition écologique sociale et solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 9 novembre 2023, Orléans.

Forum pour une transition écologique sociale et solidaire Jeudi 9 novembre, 09h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) L’événement est gratuit et ouvert à tout public mais les places sont limitées pour la fresque de la mobilité, le buffet et le cocktail : inscrivez-vous !

Le 9 novembre, la CRESS Centre-Val de Loire et ses partenaires (l’ADEME, le conseil régional Centre-Val de Loire, la cellule régionale « France mobilité » et la ville d’Orléans dont le musée du MOBE nous accueillera une nouvelle fois !) vous proposent de participer à la deuxième édition du Forum pour une transition écologique sociale et solidaire !

Celui-ci se focalisera sur les enjeux liés à la mobilité durable : quels impacts sur l’environnement ? quelles alternatives au « système tout voiture » ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette journée avec un atelier « Fresque de la mobilité » (attention, nombre de places limitées !), des conférences, des tables rondes, des témoignages, un « village des solutions », …

Collectivités, acteurs de l’économie de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations, …) et collectifs de citoyens, venez nombreux pour, ensemble, faire bouger notre région autrement !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2023/10/programme-forum-9112023.pdf »}]

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

