ÉVÈNEMENT / Forum transition écologique, sociale et solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ÉVÈNEMENT / Forum transition écologique, sociale et solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 9 novembre 2023, Orléans. ÉVÈNEMENT / Forum transition écologique, sociale et solidaire Jeudi 9 novembre, 09h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) ÉVÈNEMENT / Forum transition écologique, sociale et solidaire La mobilité durable Par la Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

Quelles alternatives à la voiture ? Comment conjuguer transition et solidarité ? Quelles solutions pour les territoires mal desservis ? Venez débattre autour de ces questions au cours d’ateliers, conférences, tables rondes, témoignages et un « village des solutions » !

Jeudi 9 novembre de 9h à 19h Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00 atelier colloque Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans latitude longitude 47.907978;1.909131

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/