ATELIER JEUNE PUBLIC / Sur la trace des animaux 8 novembre – 20 décembre, les mercredis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Pour les 4-6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sans réservation préalable pour les adultes.

Trois doigts, des griffes et un sabot… Mais qui a laissé ces empreintes ? A vous de le découvrir… Cet atelier sensoriel donnera une autre dimension à vos prochaines balades nature, l’œil rivé au sol pour déceler le passage d’animaux ! A vivre en famille.

Pour les 4-6 ans.

Mercredis 8 et 22 novembre et 6 et 20 décembre à 16h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « email », « value »: « reservation-museum@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238546105 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T16:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:30:00+01:00

