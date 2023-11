Cet évènement est passé VISITES / Découvrons le MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

VISITES / Découvrons le MOBE

Profitez d'1h30 avec un des médiateurs scientifiques du MOBE pour explorer le parcours en profondeur. Partez à la découverte des mécaniques du vivant ou des écosystèmes de notre région !

Samedis 4 et 18 novembre à 16h

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
02 38 54 61 05
reservation-museum@orleans-metropole.fr
https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil

