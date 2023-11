Cet évènement est passé ATELIER JEUNE PUBLIC / Comme un poisson dans l’eau (7-10 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIER JEUNE PUBLIC / Comme un poisson dans l’eau (7-10 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 2 novembre 2023, Orléans. ATELIER JEUNE PUBLIC / Comme un poisson dans l’eau (7-10 ans) 2 novembre – 20 décembre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit pour les enfants ATELIER JEUNE PUBLIC / Comme un poisson dans l’eau (7-10 ans) Comment font les poissons pour se déplacer aussi facilement dans l’eau ? Réalise des expériences scientifiques avec les médiateurs du MOBE pour comprendre le rôle des nageoires et devenir incollable sur la locomotion des poissons ! Jeudi 2 novembre à 14h

Mercredis 8 et 22 novembre à 14h

Mercredis 6 et 20 décembre à 14h Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « email », « value »: « reservation-museum@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

