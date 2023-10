Village des Sciences au MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Village des Sciences au MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 14 octobre 2023, Orléans. Village des Sciences au MOBE 14 et 15 octobre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit Le Muséum pour la Biodiversité et l’Environnement accueille le Village des Sciences pour cette 32ème édition de la Fête de la Science, les 14 et 15 octobre 2023 de 10h à 18h.

Cet évènement gratuit est ouvert à tous avec comme objectif de vous faire découvrir les sciences de manière ludique. Venez rencontrez les associations, les chercheurs et enseignants-chercheurs, et toutes les personnes présentes qui vous feront partager leur passion pour les sciences. Vous trouverez des expositions, des présentations, des ateliers ludiques, des jeux.

Sur place vous trouverez également des foodtrucks pour vous restaurer sur place. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

