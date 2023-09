EXPOSITION / AstroCentre au MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

EXPOSITION / AstroCentre au MOBE

AstroCentre, pour fêter les 60 ans de l'association, propose une grande exposition rassemblant tous les sujets incontournables de l'astronomie: le système solaire, la Lune, Mars la planète sœur de la Terre, l'origine des constellations et les dernières découvertes sur le cosmos. Panneaux, maquettes et animations numériques raviront petits et grands.

Du vendredi 6 au jeudi 12 octobre – le Plateau
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

2023-10-06T12:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

2023-10-06T12:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00
2023-10-12T12:00:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

