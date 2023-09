Agir pour la conservation des papillons, c’est encore possible ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 27 septembre 2023, Orléans.

Agir pour la conservation des papillons, c’est encore possible ! Mercredi 27 septembre, 18h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée libre

Dans un contexte global d’érosion de la biodiversité, le déclin des populations d’insectes n’est plus à présenter, avec des chutes d’effectifs dramatiques pouvant atteindre 80%. Parmi eux, les papillons payent un lourd tribut face aux perturbations d’origine humaine : dégradation ou perte de leurs habitats, pollutions, insecticides, effets du changement climatique, transports d’espèces exotiques à caractère invasif… Cette crise, aussi systémique soit-elle, ne doit pas freiner les actions à portée plus locale. Avec quelques exemples, nous verrons comment, au quotidien, des écologues et des entomologistes tentent de comprendre, de suivre et d’évaluer la dynamique des populations de papillons avec un objectif simple mais complexe à mettre en œuvre : maintenir ou restaurer des habitats naturels pour permettre leur développement et leur dispersion à travers des matrices favorables. Avec l’essor des sciences participatives qui permettent à tout individu de contribuer activement à des programmes de connaissance ou d’inventaire des papillons, la surveillance ne concerne plus seulement les espèces rares et menacées d’aujourd’hui, mais également les espèces dites communes ou ordinaires, plus largement réparties, et qui pourraient devenir les espèces menacées de demain.

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:30:00+02:00 – 2023-09-27T19:30:00+02:00

