A la rencontre d'une taxidermiste
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Orléans

16 et 17 septembre
Flore Jodelet, taxidermiste :

Des trophées sous ses doigts de fées. Flore Jodelet exerce une profession indispensable aux muséums, celle de taxidermiste. Un don atypique. Celui de faire revivre les animaux morts, de figer la nature pour toujours, telle une magicienne.

En 2013, forte de plusieurs expériences chez des taxidermistes français ou européens, Flore Jodelet monte enfin sa micro-entreprise, Faune by Flore, à Louesme, en Puisaye. Selon elle, il s’agit plutôt d’un hommage aux animaux. « Pour réussir des spécimens, il faut les aimer un minimum. » Les observer vivant, « dans les forêts, les parcs ou les élevages », pour retranscrire « leurs attitudes » jusqu’à la moindre moustache!

Flore Jodelet vous dira tout sur les différentes étapes de cet artisanat si particulier.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

16 septembre 2023, 10:00-12:30
17 septembre 2023, 13:30-18:00

journées européennes du patrimoine

