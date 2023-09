Cet évènement est passé ÉVÈNEMENT / France Design Week Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ÉVÈNEMENT / France Design Week Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 14 septembre 2023, Orléans. ÉVÈNEMENT / France Design Week 14 – 24 septembre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) JEP 23 / ATELIER ADULTE / Herbiers France Design Week fédère le monde du design français lors d’un événement international, annuel et global. Sa seconde édition aura pour thématique “Vivant, vivants”. Le design permet-il de repenser notre place au sein du vivant ? Biomatériaux, protection de la faune et de la flore, gestion des ressources, voici les sujets que quelques designers orléanais souhaitent présenter au MOBE.

Plus de renseignements sur : https://francedesignweek.fr

Du 14 au 24 septembre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://francedesignweek.fr »}] [{« link »: « https://francedesignweek.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T12:00:00+02:00 – 2023-09-14T20:00:00+02:00

