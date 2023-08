Réunion publique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Réunion publique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 4 septembre 2023, Orléans. Réunion publique Lundi 4 septembre, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) gratuit, inscription par téléphone ou courriel demandée, ouvert au public Corine PARAYRE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Nord (Acacias – Blossières – Murlins – Gare – Pasteur – Saint Vincent), et Olivier GEFFROY, Conseiller municipal délégué auprès du Maire pour les risques majeurs et la gestion de crise, vous convient à la présentation de l’organisation des travaux de comblement de la carrière souterraine quartier Saint-Vincent (cf info riverains en date du 19/07/23)

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

