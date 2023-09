Cet évènement est passé ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 3 septembre 2023, Orléans. ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité 3 septembre et 1 octobre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité par l’association « Biodiverso » Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade. Dimanche 3 septembre de 14h30 à 17h30

Dimanche 1er octobre de 14h30 à 17h30 Inscription sur : [https://www.billetweb.fr/loiret-45](Inscription sur : https://www.billetweb.fr/loiret-45)

En savoir plus sur : https://www.fresquedelabiodiversite.org/
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
02 38 54 61 05

2023-09-03T14:30:00+02:00 – 2023-09-03T17:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans
Lieu
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Adresse
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
Ville
Orléans

