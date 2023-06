ATELIER JEUNE PUBLIC / L’odyssée du papillon monarque Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

ATELIER JEUNE PUBLIC / L'odyssée du papillon monarque

Samedi 5 août, 10h00, 11h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Orléans

Pour les 0-3 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Sans réservation préalable pour les adultes.

Laissez-vous conter l'odyssée du papillon monarque et découvrez le cycle de vie de cet insecte fascinant. Ce conte animé par un de nos médiateurs scientifiques sollicitera tous les sens des tout-petits pour les éveiller à la beauté de la nature.

Samedi 5 août à 10h et à 11h

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust
45000 Orléans

02 38 54 61 05
reservation-museum@orleans-metropole.fr

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T10:30:00+02:00

