Orléans VISITES / Découvrons le MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 22 juillet 2023, Orléans. VISITES / Découvrons le MOBE 22 juillet – 19 août, les samedis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) VISITES / Découvrons le MOBE Profitez d’1h30 avec un des médiateurs scientifiques du MOBE pour explorer le parcours en profondeur. Partez à la découverte des mécaniques du vivant ou des écosystèmes de notre région ! Samedi 22 juillet à 15h

Samedi 05 août à 15h

Samedi 19 août à 15h Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T16:00:00+02:00

