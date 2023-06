PLANETARIUM / Cosmorium au MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Deux animations sont proposées en alternance:

– À la rencontre du système solaire, découvrez le ciel étoilé de la nuit prochaine, à la rencontre de notre système solaire. Cheminez au travers des objets célestes visibles et invisibles à l’oeil nu. Prenez tous les repères pour observer à votre tour le soir venu!

– Départ en voyage sur les traces de Charles Darwin dans son grand voyage sur le bateau Le Beagle dans l’hémisphère sud. Ce voyage de 5 ans a été fondateur dans la construction par Darwin de la théorie de l’évolution. Assistez à la projection du film « Sélection naturelle » et échangez avec le médiateur scientifique.

Sur le plateau, découvrez les planètes du système solaire telles que vous ne les avez jamais vues !

Animé par Loïc Javoy de la FRMJC de la région Centre-Val de Loire Du 18 juillet au 12 août

Séances à 10h15, 11h30, 14h30 et 16h Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

