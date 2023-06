HORS-LES-MURS / Cyclo’Sciences Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans HORS-LES-MURS / Cyclo’Sciences Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 13 juillet 2023, Orléans. HORS-LES-MURS / Cyclo’Sciences 13 juillet – 24 août, les jeudis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Sans réservation. Les horaires sont donnés à titre indicatif, et peuvent évoluer en fonction de la situation météorologique. HORS-LES-MURS / Cyclo’Sciences Retrouvez les médiateurs du MOBE dans les parcs et jardins d’Orléans pour partager un moment convivial entre découvertes scientifiques et jeux. Au Parc Pasteur Jeudis 13 et 27 juillet de 15h à 17h

Jeudis 10 et 24 août de 15h à 17h Sur les quais de Loire, en partenariat avec l’association Oazis Jeudi 20 juillet de 15h à 18h

Jeudi 17 août de 15h à 18h Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

