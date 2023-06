ATELIERS ADULTES / La fresque du sol Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIERS ADULTES / La fresque du sol Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 13 juillet 2023, Orléans. ATELIERS ADULTES / La fresque du sol 13 juillet et 22 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) ATELIERS ADULTES / La fresque du plastique Par l’association française de l’étude des sols La fresque du sol, au travers de 50 cartes et en 3h, permet de comprendre ce qu’est un sol, comment celui-ci se forme et quelles fonctions écologiques il remplit. Cet atelier ouvre sur une réflexion transversale afin de mieux connaître et présenter nos sols. Jeudi 13 juillet de 14h à 17h

Mardi 22 août de 14h à 17h Réservations sur : www.afes.fr/actions/fresque-du-sol/ Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « http://www.afes.fr/actions/fresque-du-sol/ »}] [{« link »: « http://www.afes.fr/actions/fresque-du-sol/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

2023-08-22T14:00:00+02:00 – 2023-08-22T17:00:00+02:00 fresque mobe_atelier Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/