HORS-LES-MURS / Balades : secrets de pierres

Ces ballades en ville menées par un paléontologue du MOBE et un géologue du BRGM vous permettront de découvrir le patrimoine bâti d’Orléans sous un autre angle et de déceler tous les secrets des pierres!

Prenez de bonnes chaussures et de quoi vous protéger du temps pour vous balader sereinement.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement.

Mercredi 12 juillet à 15h30

Mercredi 02 août à 15h30

Mercredi 16 août à 15h30

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-museum@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238546105 »}]

2023-07-12T15:30:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

2023-08-16T15:30:00+02:00 – 2023-08-16T17:00:00+02:00

