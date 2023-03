Le Chêne Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Le Chêne Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 3 juin 2023, Orléans. Le Chêne Samedi 3 juin, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée libre. Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.

Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…

Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. Dans le cadre des 24h de la biodiversité, organisées par les 22 communes d’Orléans Métropole. Projection en partenariat avec la MACIF qui tiendra une exposition/animation sur la biodiversité et les pollutions samedi 3 juin au 4-Tiers. Entrée libre.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

Laurent Charbonnier

