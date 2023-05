Le chêne Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Le chêne Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 3 juin 2023, Orléans. Le chêne Samedi 3 juin, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) entrée libre Un chêne de 210 ans de 17 m de haut, situé dans la forêt de Sologne à 10 km du Château de Chambord, héberge un très grand nombre d’espèces : écureuils, geais, mulots, fourmis, etc. Cette biodiversité est explorée durant plusieurs saisons, sans commentaires ni voix off. L’arbre est présenté comme un immeuble de plusieurs étages Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « email », « value »: « valerie.vitoux@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00 film chêne Laurent Charbonnier / Gaumont Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Le chêne Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-06-03 was last modified: by Le chêne Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 3 juin 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret