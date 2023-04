Les 24h de la Biodiversité du MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 24H DE LA BIODIVERSITE AU MOBE – GRATUIT La 5ème édition des 24h de la Biodiversité aura pour thème : « Levez le nez, regardez comme c'est beau». Nous prendrons le temps de lever la tête de notre quotidien et de regarder la richesse autour de nous, l'environnement du vivant qui joue sa partition. A l'occasion des 24h de la biodiversité, le MOBE ouvre un nouveau dispositif au 4 Tiers pour poursuivre vos découvertes scientifiques et naturalistes sur le territoire. Le MOBE se déplace également au Jardin des Plantes avec une nouvelle exposition itinérante : « Invisibles » et ses médiateurs scientifiques. NOUVEAU : Dispositif permanent au 4 Tiers : Le MOBE et son territoire

Le MOBE se fait l’intermédiaire entre vous et le territoire orléanais et régional. Pour poursuivre votre visite et votre découverte du fabuleux monde des sciences, mais aussi pour aller à la rencontre des faunes, pierres et flores, le muséum vous accompagne en dehors des murs et vous invite à aller voir, entendre et sentir. Samedi 3 juin : 10h à 18h : Exposition « Biodiversité – Je(u) commence aujourd’hui »

Face à la situation climatique et à l’urgence écologique pour la planète, il est nécessaire de changer nos habitudes. Cette exposition de 4 modules doit permettre de lancer le débat et diffuser les gestes durables. Prêts à passer à l’action ?

Proposée par l’association Aventure du Bout du Monde Orléans-Loiret 14h : Coup de cœur collections « A la recherche des insectes de nos forêts » zoom sur la faune entomologique des chênes.

Par Michel Binon, entomologiste et responsable des collections du MOBE 15h : Projection du film « Le Chêne » de Laurent Charbonnier en présence du réalisateur.

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Dimanche 4 juin : 10h à 18h : Exposition « Biodiversité – Je(u) commence aujourd'hui »

Proposée par l’association Aventure du Bout du Monde Orléans-Loiret

De 14h30 à 17h30 : Atelier Adultes/Adolescents : La Fresque de la Biodiversité

Par l’association « Biodiverso »

Découvrez au travers d’ateliers ludiques et collaboratifs la biodiversité, les pressions qui pèsent sur elle et les conséquences de son érosion. (Ateliers découverte) De 14h à 18h : Cyclo’sciences au Jardin des Plantes

Le MOBE viendra à votre rencontre au Jardin des Plantes pour les 24h de la Biodiversité. Retrouvez les médiateurs pour partager un moment convivial entre découvertes scientifiques et jeux. Nouvelle exposition itinérante du MOBE : Invisibles

Avez-vous déjà imaginé tout ce que vous ne voyez pas ? Le muséum et le jardin des plantes vous emmènent à la rencontre des secrets des habitants de nos jardins

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

