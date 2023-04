JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE / Au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE / Au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 26 mai 2023, Orléans. JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE / Au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 26 – 28 mai Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée libre, gratuit JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE / Au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Chaque année, la Société Géologique de France met en valeur la beauté, l’histoire de nos paysages et les richesses de notre Terre. Le MOBE s’associe au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) pour proposer à ses visiteurs conférence, exposition, jeux et balades dans la ville. Du vendredi 26 au dimanche 28 mai Conférence dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie par le BRGM Les ressources minérales au quotidien Nous n’avons jamais autant consommé de ressources minérales : métaux, sable, pétrole, gaz…. Des ressources utilisées dans tous les secteurs, et qui échappent à la connaissance du public. Autant d’exemples que le géologue commentera en regard des défis des transitions énergétique et numérique.

Par Nicolas Charles Vendredi 26 mai à 19h Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T12:00:00+02:00 – 2023-05-26T18:00:00+02:00

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00 mobe musée Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE / Au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-05-26 was last modified: by JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE / Au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 26 mai 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret