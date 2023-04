ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 7 mai 2023, Orléans. ATELIERS ADULTES ET ADOS / La fresque de la biodiversité 7 mai et 24 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Compris dans le billet d’entrée ou pass musées, gratuit le premier dimanche du mois ATELIERS ADULTES / La fresque de la Biodiversité

par l’association « Biodiverso » Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade. Dimanche 7 mai de 14h30 à 17h30 Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr Samedi 24 juin de 14h30 à 17h30 Réservation pour ces 2 dates uniquement sur: www.fresquedelabiodiversite.org (le billet d’entrée n’est pas inclus dans la réservation auprès de l’association. Achat possible en ligne https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil, ou directement à l’accueil le jour de votre venue pour accéder au muséum) En savoir plus sur : https://www.fresquedelabiodiversite.org/ Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-museum@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fresquedelabiodiversite.org »}] [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr »}, {« link »: « http://www.fresquedelabiodiversite.org »}, {« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« link »: « https://www.fresquedelabiodiversite.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T14:30:00+02:00 – 2023-05-07T17:30:00+02:00

