CONFÉRENCE / Secret défense chez les plantes
Jeudi 20 avril à 19h

Comment se défendre des prédateurs quand on ne peut pas fuir ? C'est un autre monde qui s'ouvre devant nous avec les mécanismes de défense des plantes. Les plantes ne peuvent se déplacer. Ce sont des proies faciles face aux menaces des champignons ou des grands herbivores. Certains mécanismes de défense se sont développés, les rendant beaucoup moins appétissantes voire mortelles pour leurs prédateurs !

Emmanuel Gaquerel, Professeur à l'Institut de Biologie Moléculaire Végétale (IBMP), Évolution et diversité du métabolisme des plantes – CNRS – Université de Strasbourg

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

