SPECTACLE FAMILIAL / Au fil de l’eau Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 18 avril 2023, Orléans. SPECTACLE FAMILIAL / Au fil de l’eau 18 et 25 avril Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Inclus dans le billet d’entrée – Sur réservation Au fil de l’eau (à partir de 4 ans / durée 50 min)

C’est au bord de la Loire que des « bricoleurs-conteurs » vous entraînent dans ce tour de contes entre légendes, chansons, mythes et poésie… La Loire, les rivières mais aussi la mer vous sont racontées. Ici, c’est l’eau dans tous ses états qui est à l’honneur et c’est bercés au Fil de l’Eau que ces contes d’ici et d’ailleurs révèleront leurs mystères.

Production Compagnie Allo Maman Bobo Mardi 18 avril à 15h

Mardi 18 avril à 15h
Mardi 25 avril à 15h
Inclus dans le billet d'entrée – Sur réservation
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
02 38 54 61 05
reservation-museum@orleans-metropole.fr
https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T15:40:00+02:00

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T15:40:00+02:00 mobe muséum Allo Maman Bobo

