RENCONTRE MOBE / Raconte-moi une histoire
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE), 25 mars 2023, Orléans.

RENCONTRE MOBE / Raconte-moi une histoire
25 mars et 15 avril

Chaque mois découvrez un objet insolite. Pourrez-vous deviner ce qu’il est, comment il fonctionne ou ce qu’il lui est arrivé? Partagez vos réponses au 4 Tiers ou sur les réseaux sociaux! Puis rencontrez un spécialiste du sujet pour en découvrir les réponses! Objet insolite du 1er au 31 mars

Intervention le samedi 25 mars à 15h et 16h Objet insolite du 1er au 30 avril

Intervention le samedi 15 avril à 15h et 16h

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

