ATELIER ADULTES AU MOBE / Atelier Herbiers Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

ATELIER ADULTES AU MOBE / Atelier Herbiers Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 23 mars 2023, Orléans. ATELIER ADULTES AU MOBE / Atelier Herbiers Jeudi 23 mars, 18h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) ATELIER ADULTES AU MOBE / Atelier Herbiers

Envie de réaliser un herbier ? Semaines après semaines, apprenez à prélever des plantes au cours d’une sortie sur le terrain, initiez-vous à l’identification des espèces végétales et réalisez votre herbier sous les conseils du responsable botanique du muséum. Jeudi 23 mars de 18h à 19h (première séance) Réservation sur billetterie.orleans-metropole.fr ou par mail à reservation-museum@orleans-metropole.fr Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:00:00+00:00 – 2023-03-23T18:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIER ADULTES AU MOBE / Atelier Herbiers Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-03-23 was last modified: by ATELIER ADULTES AU MOBE / Atelier Herbiers Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 23 mars 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret