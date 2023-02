ATELIERS ADULTES / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

par l’association « La Fresque du Climat » Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de percevoir l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Atelier animé par les bénévoles de l’association « La Fresque du climat » Samedi 18 mars de 10h à 13h

Samedi 15 avril de 10h à 13h Réservation uniquement sur : www.fresqueduclimat.org/inscription-atelier/grand-public/

L’atelier « La Fresque du climat » est soumis à réservation, donnant accès au Plateau, mais ne nécessite pas l’achat d’un billet d’entrée Nouveau : Vendredi 21 avril de 14h30 à 17h30 Fresques quiz

Sans réservation (durée 15/20min) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

