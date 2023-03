RENCONTRE MOBE / Les coups de cœur de l’équipe scientifique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Les chargés de collections du MOBE vous proposent de vous en dire davantage sur leurs vitrines préférées du parcours. Plantes, minéraux ou fossiles, venez leur poser toutes vos questions! Retrouvez-les dans le hall du MOBE. Durée: 20 minutes « Les toutes premières fois, dans l'histoire de la Terre et du vivant »

Avec Michel Binon, responsable des collections du MOBE Mercredi 15 mars à 15h et 16h « Prends en de la graine »

Avec Vladimir Jecmenica, chargé des collections botaniques Mercredi 29 mars à 15h et 16h « Quand les escargots bullaient à la plage »

Avec Jocelyn Falconnet, chargé des collections paléontologiques Mercredi 20 avril à 15h et 16h

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

